فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بـ"كورونا"

جهينة نيوز:

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، مساء اليوم الاثنين، رسمياً شفاء كل المصابين بفيروس كورونا في فرنسا، وخروجهم من المستشفيات، مؤكداً عدم وجود أي حالات مصابة بالفيروس في فرنسا حالياً.

وقال فيران خلال مؤتمر صحفي: "فيروس كورونا لم يعد متواجدا على الأراضي الفرنسية.. لقد شفي آخر مريض كان يخضع للعلاج في ليون، ولم يعد معديا، وقد عاد أدراجه".

وبالنسبة للمواطنين الفرنسيين العائدين من شمال إيطاليا، حيث تخضع 11 مدينة لحجر صحي بسبب تخطي عدد المصابين بالفيروس 200 شخص، طلب منهم وزير الصحة اتخاذ احتياطات صحية حددتها الوزارة.

وتابع الوزير قائلا: "إذا كنتم عائدين من روما ليس هناك أي احتياط معين يجب اتخاذه.. أنا شخصيا سأكون متواجدا غدا في روما برفقة وزراء صحة أوروبيين".

وأضاف "لكن إذا كنتم عائدين من ميلانو أو البندقية فعليكم أن تتخذوا احتياطات صحية لمدة 14 يوما".