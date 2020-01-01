التربية تذكر بموعد الاختبار التجريبي لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي

جهينة نيوز:

ذكرت وزارة التربية بموعد إجراء الاختبار التجريبي لطلاب صفوف الشهادة الثانوية العامة وشهادة التعليم الأساسي في نهاية نيسان القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم أنه يحق للطالب الذي حقق نسبة دوام 75 بالمئة وما فوق التقدم للاختبار التجريبي وإذا لم ينجح بالاختبار يحرم من الترشح باسم المدرسة ويتقدم بصفة دراسة حرة.

ويهدف الاختبار وفقاً للوزارة إلى ضمان التزام الطلاب بالدوام المدرسي وإتاحة الفرصة لهم لمراجعة المنهاج ومعرفة نقاط القوة والضعف لديهم والاستفسار من قبل مدرسيهم عن الصعوبات والإشكاليات التي تعترضهم ذلك لتحقيق نسبة تحصيل جيدة في نهاية العام.