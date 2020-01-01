روسيا: الرسائل التي وزعتها بريطانيا العظمى عن قصف روسي في كصنفر ليست صحيحة

جهينة نيوز:

نفت الدفاع الروسية تقارير عن تنفيذ طائراتها لغارات جوية في منطقة كصنفر في محافظة إدلب ، مؤكدة أن الطائرات الروسية لم تعمل في هذه المنطقة.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء أوليغ جورافليوف، في بيان، "الرسائل التي وزعتها بريطانيا العظمى، والمعروفة باسم "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، حول الزعم بتوجيه ضربات من قبل قوات الفضاء الروسية في 24 فبراير على مستوطنات كصنفرة والبارا في محافظة إدلب ليست صحيحة".

وأضاف جورافليوف في البيان: "معلومات المنظمة البريطانية غير الحكومية عبارة عن حشو إعلامي متعمد".