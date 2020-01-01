آليات العدو التركي المدمرة في الهجوم الأخير على جبهة النيرب بريف إدلب

الإثنين, 24 شباط 2020 الساعة 19:20 | شؤون محلية, أخبار محلية

آليات العدو التركي المدمرة في الهجوم الأخير على جبهة النيرب بريف إدلب

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