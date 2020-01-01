الاحتلال يواصل العدوان وسرايا القدس ترد بقصف المستوطنات بالصواريخ

جهينة نيوز:

واصلت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ردها على العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وذلك بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه المستوطنات القريبة من القطاع.

وأعلنت السرابا، ظهر اليوم الاثنين مسؤوليتها عن قصف مغتصبات الاحتلال برشقات صاروخية، رداً على جريمة استهداف دمشق واغتيال شهيدينا زياد منصور وسليم سليم.

وأكدت في بيان صحفي لها تلقت "قناة فلسطين اليوم" نسخة منه استعدادها للتصدي لأي عدوان، مشيرة الى أنه إذا تمادى العدو فإنها سترد بكل قوة واقتدار.

ووسّعت المقاومة دائرة استهدافها لمستوطنة نتيفوت ومدينة عسقلان المحتلة، فيما وزعمت وسائل إعلام عبرية، ظهر اليوم الاثنين، أن "القبة الحديدية حاولت اعتراض مجموعة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة".

وأفادت القناة العبرية (13) بإصابة مستوطِنة في سديروت بشظية جراء إطلاق الصواريخ من غزة.

في الوقت نفسه، أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لجيشه بمواصلة العدوان والقصف في غزة عقب اجتماعه مع قادة أجهزة الأمن لتقييم الوضع.

ومنذ الأمس تواصل الطائرات الحربية "الإسرائيلية" عدوانها على قطاع غزة، حيث قصفت عدة مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية جنوب ووسط قطاع غزة.

حيث قصفت طائرات الاحتلال قصفت للمقاومة غرب مدينة خانيونس بـ4 صواريخ، فيما سمع عدّة انفجارات في رفح جنوبي القطاع.

كما قصفت قوات الاحتلال أحد مواقع المقاومة شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

و في وقت سابق أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، فجر الاثنين، استشهاد عنصرين لها جراء القصف "الإسرائيلي" الذي استهدف موقعا لها في العاصمة السورية دمشق في ساعة متأخرة من الليلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي لها: إن الشهيدين هما: سليم أحمد سليم (24 عامًا)، وزياد أحمد منصور (23 عامًا).

وأكدت أن هذا العدوان الجبان في دمشق العروبة هو عنوان على فشل قوات الاحتلال وعجزها عن مواجهة مقاومي سرايا القدس داخل الأرض المحتلة.

وشددت على أن "هذا العدوان الجديد لن يثنينا عن المضي في طريق المقاومة والجهاد حتى التحرير الكامل والعودة بإذن الله".

وتوعدت الحركة بالرد على هذه الجريمة. مؤكدة أن : "دماء الشهداء غالية ولن تضيع هدرا بل ستزهر صمودا وانتصارا".

المصدر: فلسطين اليوم