الصين تغزو الأسواق برباعية دفع منافسة

جهينة نيوز:

تمكنت سيارة Coolray الجديدة التي طرحتها Geely الصينية مؤخرا من تحقيق مبيعات كبيرة خلال فترة قياسية، واجتذبت أنظار الكثيرين حول العالم.

ومن أكثر ما جذب الناس لهذه السيارة هو تصميمها الأنيق وحجمها المناسب، اللذان يجعلانها سيارة رباعية الدفع ممتازة للعائلة.

ومن الأمور المميزة في هذه المركبة أيضا هي مقصورتها الأنيقة المزودة بمقاعد جلدية مريحة، والمزينة بعناصر من التيتانيوم اللماع المتداخل مع الجلد بصورة جذابة.

وزودت هذه السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشات متطورة تعمل باللمس، وأنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمنع انزلاقها على المنحدرات.

كما حصلت على عجلات بمقاس 18 إنشا، ومحرك بنزين اقتصادي بسعة 1.5 ليتر وعزم 177 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، أما سعر هذه السيارة فنحو 26 ألف دولار.

المصدر: RT