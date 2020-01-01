الصين تمنع "كليا" تجارة الحيوانات البرية واستهلاكها

جهينة نيوز:

قررت السلطات الصينية منع تجارة الحيوانات البرية كليا وحظر استهلاكها بعد انتشار فيروس كورونا القاتل الذي خلف آلاف القتلى والمصابين داخل الصين وخارجها.

وتزايدت المخاوف من تحول الفيروس إلى وباء عالمي، بعد زيادة حادة في عدد المصابين بالمرض في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وظهور حالات في دول جديدة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية ارتفاع عدد الوفيات في الصين نتيجة الإصابة بالفيروس حتى نهاية أمس الأحد إلى 2592 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالمرض، الذي بدأ في الانتشار في كانون الأول الماضي إلى 2619 حالة وفاة.

وزادت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين بمقدار 409 حالات، من بينهم 398 حالة إصابة في مقاطعة هوبي.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في الصين 77150 حالة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 79356 حالة.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم شفاء 24734 شخصًا من الإصابة بالمرض، وغادروا مستشفيات العلاج.