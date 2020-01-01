نتنياهو يؤكد فشل الاعتداء الاسرائيلي الأخير على دمشق!.. ويتوعد حماس بـ"مفاجأت صعبة"!

جهينة نيوز:

علق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين على القصف الإسرائيلي على مواقع عسكرية في العاصمة دمشق كاشفا سبب العملية.

وأوضح نتنياهو في تصريحات مع إذاعة "يروشلايم" إن العملية كانت محاولة لاستهداف قيادي كبير في الجهاد الاسلامي ولكن فشلت. قائلا: "الجيش الاسرائيلي حاول اغتيال واستهداف القيادي في حركة الجهاد بدمشق دون ذكر اسمه، ولكن فشلت وتم استهداف اثنين من حركته".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية جنوب دمشق، وأسقطت عددا منها في سماء الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق".

وعن إمكانية دخول الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية في قطاع غزة، قال نتنياهو إنّه "إذا دخلت إسرائيل، في عملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة ستكون أكبر من الحروب السابقة الثلاثة"، لافتا إلى "التوتر في الجنوب وإطلاق الصواريخ في محيط القطاع".

وقال نتنياهو: "هم يعلمون أنهم يهاجموننا ونحن مستعدون لمهاجمتهم والقضاء عليهم".

وأشار إلى أنه "قد لا يكون هناك مفر إلا الخروج في معركة لتنظيف غزة لكني لا أسارع إلى الحرب"، ووعد بمفآجات قاسية مؤكدا أن الحرب مع غزة ستتسبب في أثمان باهظة.