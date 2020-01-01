اللجنة المشتركة تعقد اجتماعا لبحث الملف النووي الإيراني في فيينا يوم 26 شباط

جهينة نيوز:

ذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس الدبلوماسية الأوروبية بأن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعا لبحث الملف النووي الإيراني في فيينا يوم 26 شباط.

وقال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية في البيان إن اللجنة المشتركة المعنية بالملف النووي الإيراني ستعقد يوم 26 شباط، اجتماعا في فيينا.

وسيكون الاجتماع بمشاركة ممثلين من الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، بريطانيا وإيران.

وبحسب الوثيقة فإن الأمين العام للخارجية الأوروبية، هيلغا ماريا شميد، سترأس الاجتماع.

وأعلنت إيران، أوائل كانون الثاني الجاري، تخليها عن آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي، وصرحت بأنه لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني.

وفي الوقت نفسه تعتزم طهران مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما كان من قبل، وهي على استعداد للعودة للوفاء بالتزاماتها في حالة رفع العقوبات وضمان مصالح طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بعدما أعلنت واشنطن انسحابها من خطة العمل هذه، في 8 أيار 2018.