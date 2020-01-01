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بالصور.. اسلحة ثقيلة خلفها الإرهابيون وعربات مدمرة في محيط كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي
الإثنين, 24 شباط 2020 الساعة 15:45 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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