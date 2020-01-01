بالصور.. اسلحة ثقيلة خلفها الإرهابيون وعربات مدمرة في محيط كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي

الإثنين, 24 شباط 2020 الساعة 15:45 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. اسلحة ثقيلة خلفها الإرهابيون وعربات مدمرة في محيط كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي

أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا