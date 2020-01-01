أول سفينة حفر عن الغاز في لبنان تصل غدا

جهينة نيوز:
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر اليوم الاثنين أن سفينة الحفر Tungsten Explorer التي ستقوم بحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4، ستصل غداً الثلاثاء الى نقطة الحفر في المياه البحرية اللبنانية.
ولفت إلى أنه "خلال أيام من تمركزها على بعد 21 كلم تقريبا من الشاطئ سوف تبدأ السفينة بأنشطة الحفر التي ستستمر حوالي ستين يوما".
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "البواخر اللوجيستية الثلاث الراسية في مرفأ بيروت سوف تؤمن الخدمات اللوجيستية لسفينة الحفر من قاعدة الخدمات التي انشئت في المرفأ".
وتابع "في حين ستتولى مروحيتان عاموديتان نقل العمال إلى السفينة من مطار بيروت الدولي".
وكانت وزيرة الطاقة اللبنانية السابقة ندى بستاني خوري أعلنت عن تسلم أول ترخيص لتجمع شركات "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك" للتنقيب عن النقط والغاز في البلوك رقم 4.