خوفا من كورونا.. عرض أزياء إيطالي بدون جمهور!

جهينة نيوز:

اختتم امس الأحد أسبوع الموضة في مدينة “ميلانو” الإيطالية بعرض مجموعة خريف وشتاء 2020-2021 لدار جورجو أرماني في صالة من دون حضور الجمهور.

وصرح المصمم الإيطالي أن هذا القرار تم اتخاذه في إطار تدابير الحكومة الإيطالية لتجنب التجمعات في مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد الذي سبق انتشاره في الصين في شمال البلاد، والذي أدى إلى الفتك بأرواح العديد من الأشخاص وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات في إيطاليا.

وظهرت عارضات الأزياء بعرض لملابس الدار أمام كاميرات كانت تبث مشاهد مباشرة على الشبكات الاجتماعية والموقع الإلكتروني للعلامة التجارية الإيطالية.

واختتمت دار أرماني عرضها بتقديم 12 نموذجا من الأزياء الراقية المنتجة بين العامين 2009 و2019 وكلها مستوحاة من الصين ، في إطار تقديم تحية كبيرة لهذا البلد الآسيوي الغائبة الكبرى عن أسبوع الموضة.

إلى جانب ذلك قدمت الدار الإيطالية لورا بياجوتي عرض مجموعتها من دون جمهور قبل ساعات قليلة من عرض أرماني، فيما أبقت “دولتشي إيه غابانا” على عرضها الأحد.

وكان مدخل دار “متروبول” القديمة للسينما التي تقوم باستضافة كافة العروض الإيطالية، أقل اكتظاظا و ازدحاما مما كان عليه في السابق.

لكن جمهورا متواضعا صغير العدد من المتابعين الشباب الذين أثبتوا اخلاصهم لأسبوع الموضة في ميلانو ، أثبتوا حضورهم ا إلى المكان مصطحبين هواتفهم الذكية لالتقاط بعض الصور للعروض وثلة من الضيوف.

وقالت الشابة الحاضرة للعرض “فالنتينا” التي تبلغ 14 عاما في نهاية العرض “لقد كنا ننتظر هذا الحدث منذ أشهر ولن نخضع للذعروالقلق بسبب فيروس كورونا، وبالإضافة إلى ذلك، نحن الشباب أكثر مقاومة للفيروس على ما يبدو”.

وبالنظر إلى داخل المكان كان الحضور متفرقا والمقاعد فارغة بمعظمها إذ قرر بعض الصحفيين والمشترين الانصراف من المكان في وقت مبكر، خشية من مواجهة بعض المعوقات والعراقيل في طريقهم أو إلغاء رحلات جوية.

ولم يرغب المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا في الخروج بتصريح رسمي بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وفضّلا التعبير من خلال مجموعتهما المكرسة للتقليد الحرفي الإيطالي لـ”فاتو مانو” (مصنوع يدويا).

و جرى تقديم مئات القطع التي تكرّم العاملين والعاملات في التطريز والحياكة والدانتيل وصناعة الأحذية وربطات العنق الذين يعتبرون حجر أساس لمهارات الصناعة الإيطالية في هذا المجال.