"الصانداي تليغراف": الأسوأ بالنسبة لتركيا هو الهزيمة في إدلب

جهينة نيوز:

نشرت صحيفة "الصانداي تليغراف" تحليلاً لـ تشارلز ليستر، حول الصراع الجاري شمال سورية بعنوان: "لماذا لا يمكن لأردوغان التراجع عن الصدام مع الأسد وروسيا؟

يقول ليستر، وهو باحث في شؤون مكافحة الإرهاب في معهد دراسات الشرق الأوسط: الأسوأ بالنسبة لتركيا هو الهزيمة في إدلب، لأنها ستؤدي إلى أضرار عسكرية تلحق بجيشها في مناطق أخرى شمال سوريا ولايمكن إصلاحها حيث يُنظر إلى هذه المناطق داخل تركيا على أنها حزام أمني في مواجهة التهديدات الإرهابية المزعومة من جانب الجماعات الكردية المسلحة.

ويوضح ليستر أنه لهذا السبب كانت تركيا وزعماؤها السياسيون مهتمين بالتدخل شمال سورية ووقف تقدم الجيش العربي السوري، وقد نقلت تركيا حتى الآن قوات عسكرية داخل إدلب، وحولها أكثر مما تمتلك الولايات المتحدة من قوات في سورية كلها، وعلاوةً على ذلك دفعت بدبابات ومدرعات وبطاريات مدفعية لاحصر لها علاوة على قاذفات صواريخ أرض- أرض وبطاريات صواريخ أرض- جو.

ويضيف ليستر أنه بهذه الحشود العسكرية أصبح لدى أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقدرة على فرض الواقع وإلحاق خسائر فادحة للجيش العربي السوري وإجبار اللاعبين الفاعلين في الساحة على الإلتزام بخط وقف إطلاق النار على أقل تقدير.