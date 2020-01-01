تأجيل دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية لأجل غير مسمي

جهينة نيوز:

قررت السلطات المعنية في كوريا الجنوبيةتأجيل بداية بطولة دوري كرة القدم لموسم 2020 لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأفاد موقع البطولة بأن الدوري كان مقررا أن يبدأ يوم الـ 29 من شهر شباط الجاري، وأنه سيعلن عن الموعد الجديد في وقت لاحق.

كما أفاد اتحاد كرة القدم بكوريا الجنوبية باتخاذ قرار بإقامة مباريات الذهاب في دوري أبطال آسيا بدون جمهور.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد أعلنت اليوم، تسجيل حالة الوفاة السابعة لمصاب بفيروس كورونا، و161 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 763.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن 129 حالة جديدة من إجمالي الحالات الجديدة البالغ عددها 161 حالة، مرتبطة بكنيسة شينتشونجي في مدينة ديغو الكبرى التي تبعد حوالي 300 كلم من جنوب شرق سيئول، مضيفة أنها تجري تحقيقات في كيفية الإصابة لـ 32 حالة جديدة، وفقا لوكالة "يونهاب".

كما أعلنت عن حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7 أشخاص