جهينة نيوز – عاطف عفيف

نظمت الغرفة الفتية الدولية اللاذقية (JCI Lattakia) جلسة للتعريف ببرنامج "التويب"مسابقة الشباب العشر الأكثر تميزاً حول العالم، وآلية الترشيح لها.

ويهدف برنامج التويب إلى تعزيز دور الشباب، من خلال تسليط الضوء على انجازات المتميزين منهم، وجعلهم قدوة تحتذي بها مجتمعاتهم.

وقالت مريم زريق، مديرة برنامج التويب في غرفة اللاذقية، إن الجلسة التعريفية تهدف لتسليط الضوء على البرنامج، الذي بدأت الغرفة الفتية الدولية على مستوى العالم بتبني فكرته في العام 1983، ويحق الترشح لجميع الشباب من الفئة العمرية بين 18 إلى 40 عاماً؛ سواء كانوا من أعضاء الغرفة الفتية أو من خارجها، على أن يكونوا من حملة الجنسية العربية السورية، وسواءً كانت إقاماتهم في سورية أو خارجها.

وأشارت زريق إلى أن آلية الترشيح لبرنامج التويب، تعتمد على أن يُرشَّح الشخص من قبل أحد أعضاء المنظمة، من ثم يعبئ المُرشَّح طلب الانتساب على الرابط الخاص في الصفحة الرسمية للغرفة.

ويحق الترشح للشباب العاملين في المجالات العشر التالية :

" العمل الإنساني والإبداع في مجال التطوع،الإنجاز الثقافي، التطوير العلمي أو التقني،السياسة والأعمال القانونية والحكومية،الاختراع أو الانجاز الطبي، القيادة في مجالي الأخلاق والبيئة، المساهمة في سلام الأطفال والسلام العالمي وحقوق الإنسان، الإنجاز أو القيادة الأكاديمية،الإنجاز والتطوير الشخصي، الإنجاز في قطاع الأعمال والاقتصاد وريادة الأعمال.

ويذكر أن باب الترشيح مفتوح حتى العشرين من شهر آذار، وهناك لجنة تحكيم تقوم بفرز الأسماء التي سيتم ترشيحها من خلال هذا البرنامج على المستوى الوطني، وتعلن الأسماء في المؤتمر الوطني للغرفة الفتية الدولية السورية والتي ستعقد في اللاذقية هذا العام.

مع العلم أن الغرفة الفتية الدولية موجودة في أكثر من 120بلد حول العالم ،وكل بلد يرسل أسماء الأوائل الذين تأهلوا على المستوى الوطني، واللجنة المسؤولة في المسابقة الدولية والتي ستجرى في اليابان هذا العام تقوم بفرز الأسماء من كل البلدان وتقوم بترشيح الأسماء التي يحق لها المشاركة بالمسابقة.

وقالت عرفان دويدري الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية اللاذقية للعام 2020 إن الغرفة الفتية الدولية في اللاذقية تحرص على أن تكون عنصراً أساسياً في تنمية المجتمع وتطوير الأفراد، من منطلق رؤية الغرفة للعام الحالي للشباب الفاعل، في خطوة لتعزيز حس المواطنة الفاعلة

وأضافت :إن برنامج التويب يصب في هذا الإطار، للتعريف بالشباب الأكثر تميزاً حول العالم، وترشيح شباب متميزين من المجتمع المحلي للمشاركة في المسابقة على المستوى الوطني، على أمل وصولهم إلى المسابقة العالمية، والتعريف بتجاربهم الرائدة.

يُذكر أن الغرفة الفتية الدولية هي منظمة عالمية غير ربحية للمواطنين الفاعلين الشباب ممَّن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، ويوجد أكثر من 5 آلاف غرفة في أكثر من 100 بلد حول العالم، يسعى أعضاؤها لخلق تأثير إيجابي من خلال القيام بمشاريع تعمل على تطوير الفرد ما ينعكس إيجاباً على المجتمع.

وتأسست الغرفة الفتية الدولية في سورية عام 2004 تحت إشراف غرفة التجارة الدولية، وتضم حالياً سبعة غرف محلية؛ في دمشق وطرطوس وحلب والسويداء وحمص والوادي واللاذقية.

وتأسست الغرفة الفتية الدولية في اللاذقية عام 2008 وتضم أكثر من 150 عضو، وتقوم بمشاريع مختلفة ضمن نطاقات العمل الأربعة؛ نطاق الأفراد والمجتمع والأعمال والدولي.