23 سينمائياً يحكمون في 5 مسابقات بــ"الأقصر للسينما الأفريقية"

جهينة نيوز:

يشارك 23 سينمائياً من مختلف دول العالم بتحكيم 5 مسابقات في الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، حيث تضم لجنة تحكيم الفيلم الروائي الطويل المخرج جاستون كابوريه والفنانة ميمونة نداي والفنان المصري مصطفي شعبان والمخرج المغربي سعد الشرايبي والناقد النيجيري ستيف أيوريندي.

أما لجنة تحكيم التسجيلي الطويل فتضم المخرج السوداني أمجد أبو العلا والناقد المصري عصام زكريا والمخرج التونسي مختار العجيمي والمخرج الكيني بيتر وانجوجي جيتاو والناقد السنغالي تيرنو ابراهيما ديا، بينما تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المخرج أحمد فوزي صالح من مصر والمخرجة أسماء المدير من المغرب والمنتج والمخرج مارك لطفي من مصر والمخرج ديفيد “توش” جيتونجا من كينيا والممثل سالم دندو من موريتانيا .

في حين تضم لجنة تحكيم مسابقة "الدياسبورا" الكاتبة الهندية أنجالي برابهو والناقد بيتر رورفيك من جنوب إفريقيا والمخرجة الأردنية سوسن دروزة والناقد والكاتب المصري سعد القرش والمخرج مويزيه نجانجورا من الكونغو وتضم لجنة تحكيم الفبريسي الناقد السينمائي لطفي بن خليفة من تونس والناقدة ايفا اف جاييرستام من السويد والناقد محمد طارق من مصر