القبض على الأشخاص الذين ألقوا قنبلة يدوية في الفرافرة

جهينة نيوز:

بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٠ أقدم أشخاص على رمي قنبلة يدوية في حي الفرافرة بحلب أثناء خلوّ الشارع من المارّة، ومن خلال البحث والمتابعة تمكن قسم شرطة باب النصر بحلب من إلقاء القبض على الشخص الذي رمى القنبلة ويدعى ( محمد . ف ) والأشخاص الذين كانوا برفقته وهم ( مالك . ع ) و ( عمر . خ ) و ( محمد . ر ) وتوقيفهم .

وذكرت وزارة الداخلية أنه وبتحري منازلهم عُثِر بمنزل المدعو ( محمد . ف ) على بندقية روسية وخمس مذخرات و(٣١٠) ثلاث مائة وعشر طلقات تمت مصادرتها جميعاً، ونُظّم الضبط اللازم وماتزال التحقيقات مستمرة .