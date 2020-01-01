فادي صبيح: لهذه الأسباب أترشح لانتخابات نقابة الفنانين

جهينة نيوز:

كتب الفنان فادي صبيح على صفحته الشخصية على الـ"فيسبوك": هو الحلم الذي يشاطره العمل والمحبة لسورية الوطن والإنسان والحضارة، لا شعارات ولا وعود زاهية، بل هي الرغبة في الدفاع عن خصوصية الفن السوري، وضرورته من موقعي كفنان وإنسان ومواطن سوري، ولد وعاش على هذه الأرض الطاهرة التي تعمدت بدماء الشهداء والجرحى وتضحياتهم الجليلة، فلطالما كان هذا حلمي وحلم زملائي من الفنانين السوريين الذين ظلوا بفنهم وإيمانهم بالوطن، خط دفاعٍ أول عن ثقافة الحياة في وجه ثقافة الموت والتكفير.

وأضاف صبيح: من هذا الموقع أجدني منحازاً للعمل النقابي، مؤمناً بدور النقابة في تكريس دور الفنان في الحياة العامة، والبحث عبر الفنون عمّا يداوي آلام الناس، ويسند آمالها بغدٍ أكثر إشراقاً، ووطنٍ تسوده قيم المحبة والإخاء والمساواة، وليصبح الفن بهذا المعنى المبضع الذي يداوي الجراح ويبلسمها، ويصير الفنان نقطة لقاء لا تفرقة، وصلة وصلٍ لا تقطع بينه وبين مختلف الشرائح الاجتماعية، والتي لولاها لما كان الفن له هذا الوهج، ولما كان للفنان هذا النصيب من الضوء الذي يحمّله المسؤولية، ويرخي على عاتقه المهام الجِسام، سواء في عمله الإبداعي أو النقابي.

وتابع صبيح: أقول هذا وأنا مؤمن تمام الإيمان، ومقتنع تمام القناعة أن الفنان السوري اليوم يعرف وأكثر من أي وقتٍ مضى، أن سورية التي أومن ويؤمن بها كل الزملاء تنتظر منا العمل، لا القول، وتستحق منا أن نكون على قدر المسؤولية، بعيداً عن مناخات سوق العمل وما يكتنفه اليوم من ظروف صعبة تمسنا جميعاً كفنانين، نسعى دائماً بكل الصدق والمحبة والإيمان بالوطن، أن نسعى لتغيير واقعه، وجعله في مناخات أكثر عدلاً وكرامة للفنان السوري على اختلاف اشتغالاته وتطلعاته الإبداعية، والتي نريد لها أن تتقدم رغم كل ما يعترضنا من صعوبات نأمل أن نذللها معاً، ونطوعها يداً بيد لصالح قيم الحق والخير والجمال