بمشاركة 42 رياضياً.. انطلاق "الدواثلون" الدولي في البرز

جهينة نيوز:

انطلق، اليوم الإثنين، سباق "الدواثلون"، ضمن فعاليات البطولة الآسيوية "للدواثلون"، في قرية جهارباغ الرياضية بمدينة ساوجبلاغ بمحافظة البرز غرب طهران، وذلك بمشاركة 42 رياضياً إيرانياً وأجنبياً.

ويشارك 27 رياضياً و 15 رياضية في هذه البطولة التي تقام أول مرة في إيران .

وقال رئيس اللجنة الرياضية، مجيد رضاخاني، في محافظة البرز: تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة بخصوص فيروس كورونا الليلة الماضية.

وأضاف رضاخاني: تم إجراء الفحوصات لجميع الرياضيين والحكام والمعنيين في هذه الدورة من السباق، لفيروس كورونا لضمان إجراء هذه المسابقات بشكل مريح.

ويندرج الدواثلون تحت أنواع الرياضات المركبة، وهو سباق ثلاثي يتكون من رياضتين هما الجري وركوب الدراجات الهوائية، يبدأ السباق بالجري مسافة 5 كيلومترات ومن ثم ركوب الدراجات بمسافة 20 كيلو متر وينتهي بالجري 2.5 كيلو متر.