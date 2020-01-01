جهينة نيوز:

تسبب الانتشار السريع لفيروس "كورونا" خارج الصين بإثارة قلق مستثمري أسواق النفط، ما أثر سلباً على الطلب وأدى لنزول الأسعار، فيما قفز الذهب بأكثر من 2% بفضل زيادة الطلب.

وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 1.42 دولاراً أو ما يعادل 2.4 % إلى 57.08 دولار للبرميل، كما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.26 دولاراً أو 2.4 % إلى 52.12 دولاراً.

وقال محلل الأسواق النفطية، إدوارد مويل، إنه من المرجح أن يزداد تضرر الطلب، إذ ستنمو قيود السفر على الأرجح في الوقت الذي يصبح فيه تفشي فيروس كورونا تهديداً عالمياً، مضيفاً: أسعار النفط ستظل عرضة للخطر، إذ أن المتعاملين في الطاقة لم يضعوا في الحسبان أن يصبح كورونا وباء.

وفي المقابل، ارتفع الذهب أكثر من 2%، اليوم، ليسجل أعلى مستوى منذ شباط 2013، إذ فاقم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في دول عدّة المخاوف من تضرر النمو الاقتصادي العالمي، ما حفّز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يعدّ ملاذاً آمناً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1663.06 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش، وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة ارتفع الذهب 1% إلى 1665 دولاراً.

وواصلت الأسهم العالمية خسائرها مع نمو المخاوف بشأن انتشار المرض خارج الصين والزيادة الحادة في أعداد الإصابات في إيطاليا وإيران، في حين أعلنت كوريا الجنوبية رفع مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.