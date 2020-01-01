الكويت تعلن عن ثلاث حالات إصابة بفيروس "كورونا".. والبحرين تسجل أول حالة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الیوم الاثنین أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشھد الإیرانیة، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزراة في بیان لها إن "الحالة الأولى وھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 عاما، حیث أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضافت الوزارة أن "ھناك بوادر أولیة ظھرت بأعراض المرض وأن جمیع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الھیئة الطبیة"، مؤكدة أن "وزارة الصحة وبالتنسیق مع الھیئات والجھات المعنیة في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازیة الضروریة اللازمة وفقا للتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة".

كما أضاف البيان، أن "وزارة الصحة قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفیروس باستخدام الكواشف الفیروسیة المعتمدة للكشف عن فیروس كورونا".

​وكانت وزارة الصحة الكویتیة أعلنت أمس الأحد وصول الدفعة السادسة من طائرات إجلاء المواطنین الكویتیین القادمین من الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، مؤكدة أن "ما تم إجلاؤھم حتى الآن تجاوز 800 مواطن كویتي".

كما أصدرت السلطات الكويتية، قرارا بمنع دخول مواطني الصين وإيران وهونغ كونغ، إلى أرضها، وذلك بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة، فيما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم الاشتباه بإصابة المواطن البحريني وظهور أعراض الفيروس عليه وجرى نقله فورا للعلاج و العزل في مركز "إبراهيم خليل كانو" الصحي بمنطقة السلمانية، وذلك حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأضافت أنه "بعد التأكد من إصابته بالفيروس بدأت السلطات تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية بخصوص الأشخاص الذين خالطهم المريض"، مشيرة إلى أنها "تواصل إجراءاتها لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل".

ودعت الوزارة، في بيانها، المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم في غرف منفصلة، والاتصال بالهاتف رقم 444، في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19 مثل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة التنفس، أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس أو اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس.