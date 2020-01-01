ما حقيقة إصابة وزير الخارجية الإيراني بفيروس "كورونا"؟

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء أمس الأحد إنه ليس مصابا بفيروس كورونا الجديد الذي أعلن عن انتشاره في البلاد منذ الأربعاء الماضي.

وخاطب ظريف الصحفيين قبيل استقباله نظيره النمساوي ألكساندر شالنبرغ، في وزارة الخارجية بالقول مازحا: "أقسم بالله أنني لست مصابا بفيروس كورونا".

​وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة، فيما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.