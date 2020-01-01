رغم انتشار "كورونا".. تويوتا تعيد فتح مصانعها الأربعة في الصين

جهينة نيوز:

أعادت شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات فتح مصانعها الأربعة في الصين والذين كانت قد أغلقتهم منذ شهر مضى بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وأفادت قناة "إن إتش كيه" اليابانية، بأن آخر المصانع التي أعيد افتتاحها كان مصنع "تويوتا" في مدينة تشنغدو، إلا أن حجم الإنتاج في الصين لايزال يمثل نصف ما كان عليه قبل تعليق العمل.

كانت الشركة قد أعادت في وقت سابق فتح مصانعها في تيانجين وغوانزو وتشانغتشون.

ووفقا لأخر البيانات فقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 77159 حالة، توفي منهم 2592 شخصا، في حين تعافى 24734 شخصا من المرض.