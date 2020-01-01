الرئاسة الفلسطينية: لا يمكن تحويل "صفقة القرن" من مخالفة دولية إلى أمر واقع

جهينة نيوز:

أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن إن الخرائط الأمريكية – الإسرائيلية، وفق ما يسمى بـ"صفقة القرن"، لن تعطي شرعية لأحد وأن القرار الوطني الفلسطيني هو الأساس لتحقيق أي حل في المنطقة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: لا يمكن تحويل هذه الخرائط، المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، إلى سياسة أمر واقع، وأن الخارطة الوحيدة التي يمكن الاعتراف بها والتعامل معها هي خارطة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً إلى تحرك فوري دولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي – الأمريكي الخطير، ومؤكداً أنّ الموقف الفلسطيني الصلب قادر على إفشال هذه المؤامرات التي لن تجلب السلام والاستقرار والأمن لأحد، بل ستدفع المنطقة والعالم للمزيد من التطرف والتوتر.

وفي السياق ذاته، وبشكل مفاجئ أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة بالاتجاهين ومن دون تحديد مدّة زمنية.

إلى ذلك، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حافلة أهالي الأسرى وهي في طريقها لنقلهم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.

ومن جهة أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلية، نفذت حملة اعتقالات واسعة في محافظات عدّة بالضفة كان أوسعها في مدينة القدس، وذلك بعد مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها وترويع السكان، وإن الاعتقالات طالت 26 مواطناً ومواطنة، لافتةً إلى قوات الاحتلال قامت بتسليم ورقة استدعاء لكل من الطفلين محمد حمزة عبيد (١٣ عاماً) وسعدي الرجبي (14) عاماً.

ونددت الهيئة، بالهجمة المسعورة التي تنفذها سلطات الاحتلال بصورة يومية بحق ابناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاتهم وأعمارهم، من دون مراعاة أوضاعهم الصحية والعمرية حيث يصاحب عمليات الاعتقال التنكيل بالمعتقل وعائلته، ويتم تحطيم محتويات المنازل وترويع