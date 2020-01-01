الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة ضعيفة لهطل المطر

الإثنين, 24 شباط 2020 الساعة 10:42 | شؤون محلية, أخبار محلية

الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة ضعيفة لهطل المطر

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كلها.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر، محذرةً من تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الإثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 15 / 5 14 / 4 13 / 3

القنيطرة 12 / 3 11 / 2 10 / 1

درعا 15 / 6 15 / 5 14 / 4

السويداء 13 / 4 12 / 3 11 / 2

حمص 16 / 6 15 / 5 14 / 4

حماة 17 / 7 16 / 6 15 / 5

الحسكة 17 / 3 16 / 2 15 / 1

اللاذقية 20 / 11 18 / 10 17 / 10

طرطوس 20 / 12 19 / 11 18 / 11

حلب 14 / 5 13 / 4 12 / 3

ادلب 13 / 5 12 / 4 11 / 3

دير الزور 16 / 6 15 / 5 14 / 4

الرقة 16 / 5 15 / 4 14 /


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