هاتفياً... علاوي يبحث و"بومبيو" آخر المستجدات السياسية

جهينة نيوز:

تلقى رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد علاوي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وبحسب ماذكر مكتب رئيس الوزراء، قدم بومبيو التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وأضاف: بدوره، شكر علاوي شكر وزير الخارجية على الاتصال، مشيراً إلى أنه جرى خلال المكالمة استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت بيان مكتب رئاسة الوزراء إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، وأن الولايات المتحدة الامريكية ستقدم الدعم للعراق بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين.

هذا ولايخفى على أحد ماتقوم به الإدارة الأميركية من انتهاك السيادة العراقية من خلال تدخلاتها غير الشرعية في شؤون العراق ومنها عمليات الاغتيال التي تنفذها داخل الأراضي العراقية والتي أدت الى استشهاد القائد الفريق قاسم سليماني وكذلك القيادي في الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.