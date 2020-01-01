تزويد دمشق وريفها بمياه نبع الفيجة دون تقنين

جهينة نيوز:

أكد المهندس سامر الهاشمي المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها أنه تم البدء بتزويد مدينة دمشق والريف المحيط من مياه نبع عين الفيجة دون تقنين نتيجة وصول تصريف النبع إلى حدود 9م3 بالثانية.

وبين الهاشمي أنه بسبب الهطولات المطرية والثلجية الجيدة لموسم 2019-2020 ازدادت غزارة نبع الفيجة في أواخر الشهر الماضي كانون الثاني ليتم في منتصف الشهر الحالي تزويد مدينة دمشق وجزء من الريف المحيط من مياه النبع وذلك بعد إيقاف جميع مراكز الآبار في مدينة دمشق مع وجود تقنين بسيط ليبدأ قبل ثلاثة أيام بالزيادة أكثر ليصل إلى حدود تسعة أمتار مكعبة بالثانية فتم تزويد المدينة والريف المحيط بالمياه على مدار الـ 24 ساعة دون تقنين.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة تصريف النبع في الأيام القليلة القادمة وذلك حسب الأحوال الجوية المؤثرة على تصريف النبع لافتاً أنه بعد إيقاف جميع مراكز الآبار في مدينة دمشق يتم حالياً حقنها صناعياً من مياه النبع لزيادة مناسيبها من أجل أشهر الصيف القادمة.

والريف المزود من مياه نبع الفيجة إضافة إلى مدينة دمشق هو (معضمية الشام وجديدة عرطوز وداريا وصحنايا وأشرفية صحنايا والكسوة وضاحية 8 آذار وجرمانا والقزاز وحرستا وعربين).