هل تعمّد نيمار الحصول على البطاقة الحمراء فداءً لكرنفال

جهينة نيوز:

تعرض البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع لتدخله على، روبين باردو، لاعب بوردو خلال فوز فريقه 4-3 الأحد في الدوري الفرنسي.

وتلقي نيمار للبطاقة الحمراء، قد يجعله يحضر كرنفال ريو في البرازيل برفقة شقيقته، حيث اعتاد نيمار حضور هذا الكرنفال على مدار السنوات القليلة الأخيرة، الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً في كل من برشلونة (فريقه السابق) وباريس سان جيرمان، وكان بصدد أن يغيب عن هذا الحدث أول مرة منذ 6 سنوات، بعدما أعلن قبل ساعات عن عدم حضوره الكرنفال بسبب تركيزه مع فريقه باريس، لكنه على ما يبدو سيكون باستطاعته اللحاق بالكرنفال، الذي انطلق الجمعة الماضي ويستمر حتى الأربعاء القادم، بعدما أصبح من المنتظر أن يتلقى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة مع فريق العاصمة الباريسي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويعدّ كرنفال ريو دي جانيرو من أكثر الاحتفالات شهرة، فالمدن البرزيلية تستقبل زوارها بأزيائها البراقة وإيقاعات السامبا المميزة بالتقاليد القديمة، ويعدّ من الأعياد الرئيسة في البلاد ويتم الاحتفال به خلال الفترة بين 21 و26 شباط كل عام.