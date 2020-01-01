30 مليون دولار من أمير قطر لصندوق التقاعد العسكري الأردني

جهينة نيوز:

وجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأحد، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، ودعم صندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ 30 مليون دولار.

وجاء ذلك خلال زيارة أمير دولة قطر إلى الأردن التي بدأت، يوم أمس الأحد.

هذا وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أهمية تفعيل اللجنة العليا الأردنية ـ القطرية المشتركة ودعم العلاقات الثنائية.

ووفقاً لنشرة صادرة عن الديوان الملكي الأردني، مساء أمس الأحد، أجرى الملك عبد الله الثاني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في قصر الحسينية مباحثات تناولت العلاقات المتينة بين البلدين، وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما، فضلاً عن التطورات في المنطقة.