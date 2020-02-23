الدفاعات السورية تستعمل الحرب الالكترونية للتصدي للعدوان الاسرائيلي

جهينة نيوز:

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء اليوم لأهداف معادية في سماء محيط دمشق حيث نجحت بإسقاط بعض الصواريخ و حرف صواريخ اخرى عن مسارها مما يشير الى استعمال نظم الحرب الالكرونية و اجهزة التشويش.

و تصدت دفاعاتنا الجوية لدفعة صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل قبل وصولها لأهدافها، مؤكداً أن الصواريخ المعادية فشلت في الوصول إلى أي من المطارات.

و ذكر مصدر عسكري انه في تمام الساعة 23,25 من يوم الأحد الواقع في 23-2-2020 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من خارج مجالنا الجوي، ومن فوق الجولان السوري المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة، وفور اكتشافها تم التصدي لها بكفاءة عالية، وتحييد بعضها عن مساره، وتدمير غالبية ما تبقى قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال التدقيق مستمراً في نتائج العدوان.