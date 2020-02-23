أبراج الاثنين 24 شباط مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 24 شباط: شجاع جريء يؤثر بالآخرين يحب السيطرة والإطراء وأحلامه تنقلب إلى واقع وهو شخص حساس بالعموم.

الأيام القادمة تحمل لك ولادة طفل وظروف مناسبة لمشروع جديد تحققه وعقار جديد أو زواج أحد الأولاد إذا كان الوضع يسمح بذلك أو زواج لك.. حظاً سعيداً.

الحمل:

فترة فيها مفآجات وعبور لحياة فيها تراجع للبعض، ما يجعلك تعيد النظر ببعض القرارات أو يحمل الماضي للتدخل بشكل فاحش في حياتك، لذلك ابتعد عن الغضب.. اليوم تعب وحيرة وعدم التزام وغرباء وتخمينك آني ووقتي.. غداً أمورك أفضل.

الثور:

يوم جيد وتستمتع بالبقاء مع الأصدقاء بعيداً عن المهنة اليوم.. تشعر أنك تأخذ قرارات وتشعر بالرغبة بالكشف عن الوجوه الجديدة وتعطي بعضها أهمية تفوق التوقعات.. ويكفي اطمئنان الأصدقاء على محبتك.. تهسيلات مهمة.. وتنجز عملاً عالقاً.. اطلب أمنية اليوم.

الجوزاء:

تواجهك مصاعب تتطلب منك الدراية والدبلوماسية وتفرض نظام غذائي أو صحي.. لاتخشى التعبير عن أفكارك.. اليوم فيه حركة وجهز نفسك لتأجيل.. قد تقبل بعض التسويات لأنك تمر بمرحلة غير مستقرة اليوم.

السرطان:

تأثيرك الشخصي يساعدك على تمتين أمورك ويبدو أنك سعيد بالتغييرات وتتاح لك فرصة لتنفيذ بعض الأحلام وتفوق التوقعات.. قد يكون هناك بعض الأمور الحركية: تواصل أو سفر أو معاملات أي مقابلة ناجحة لك... تحصل على بعض العائدات ويوم إيجابي لاستقبال الأصدقاء وحلول لمشكلات سابقة.. تبحث عن قضية تهم الآخرين ووقفتك اليوم قانونية.

الأسد:

قرارات حكيمة وتنظر بطريقة مختلفة للأمور وقد تحصل على دخل جديد وتساعد أحدهم أو تضطر لسداد ديون.. أمور مالية واستحقاقات.. لاتغضب اليوم وتتخلى عن بعض الخسارات.. نهارك يبدأ بمرحلة جديدة.. انتبه في الوقت ذاته على صحتك.

العذراء:

بعض المعاكسات ويتغير مصيرك.. ليس سهلاً فرض عليك بعض التغيير تعديل اليوم عرقلة وتأجيل.. نهار دقيق خصوصاً في بدايته، لحسن الحظ الوضع العاطفي هو الأكثر دفئاً ويعوّضك عن الإشكاليات التي تسببها الشمس أو تراجع عطارد عندك.. سوء تفاهم مع الآخرين ويفرض عليك تأخير وتأجيل وتنازلات.. عزّز كلامك مع شريكك العاطفي وتخلى عن بعض الأمور السلبية لأنك قد لاتحصد مازرعت.

الميزان:

لاتقدم على أي مبادرة الأفلاك معاكسة.. يجب أن تنتبه لذلك وتخفف من حظوظك.. تتاح لك فرصة التواصل مع فعاليات فكرية فنية أو ثقافية.. يوم يحمل لك آفاق استثنائية.. الوحدة والتأمل أسلوبك واليوم مناسب لتنهي بعض أعمالك والاستفادة من يومين جيدين.. حاذر الوقوع في فخ لأن اليوم فيه تنقل وحركة.. وانتبه لغذائك.

العقرب:

نهار يغير مصيرك.. الأمر من اليوم سهل لديك.. كان هناك فرملة ولكن اليوم لمسات أخيرة وتدخل أجواء إيجابية خاصة أنك بمرحلة للحصول على حظ العاطفي والمالي ونهار مدعوم وتكبر أحلامك وتخرج من ورطة أو حالة انعزالية استفيد من نهارك لأنّه يحمل دفئاً عاطفياً وتفرض شروطك وتبلور مشروعك.. والبعض لديه اهتمام بأطفال وخبر يخصّهم أو تغيير إقامة أو ديكورات.

القوس:

تشعر بتشنج.. الأمور فيها ضغط وقد تجد حلول..اهتم بثقتك بنفسك.. فترة دقيقة هناك خسارة، لكن تستثمر نهارك بالعائلة أو بالمهنة.. لاتضخم الأمور هناك زعزعة وبلبلة.. وهناك أشخاص يساعدوك على اجتياز العقبات.. اليوم أعطال وخسارات.

الجدي:

نهار مثل الأمس.. توظّف طاقاتك بشكل إيجابي وتمسك زمام الأمور.. لاتلتزم بأي شيء من دون دراسته.. اليوم أحداث مالية واسعة أو حركة تنقلات حدث غير متوقع يزيّن حياتك.. البعض على موعد مع الأحلام.. بشكل عام نهار للارتياح.

الدلو:

رافق المتفائلين ولا تخف من قول كلمة "لا"، ولاسيما إذا اضطررت للدفاع عن العائلة.. يوم تتحدث فيه عن المال وفرص ذهبية وتميل إلى شخص تحصل منه على المال.. تعيد النظر بالميزانية والمصاريف تقف بالمرصاد أو مكسب مالي غير متوقع.. قد يكون هناك خسارات بسبب وجود الشمس ببرج الحوت التي تسبب لك حركة كبيرة ومفاجأت فيها دفع.

الحوت:

تشر بارتياح وحب وغرام ونجاحات.. القمر يحمل لك اهتماماً وتقديراً وتتألق بالعمل وتذهب رحلة أو سفر يوم مثالي والحظ مايزال يرافقك.. خفف البهرجة السابقة وابق رزيناً مع المستجدات لأنّك اليوم بكل طاقاتك والكواكب كلّها لديك لذلك تتمتع بأجواء رومانسية.. ابتعد عن الأوهام وكن واقعاً.