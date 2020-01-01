اعلام العدو: جهود مصرية وأممية لاستعادة الهدوء في قطاع غزة

جهينة نيوز:

كشفت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، عن وجود اتصالات مع جميع الأطراف في أعقاب رد المقاومة الفلسطينية على جريمة اعدام الشهيد محمد الناعم، لاستعادة الهدوء في قطاع غزة.

وأفادت مراسل القناة 13 العبرية باراك رافيد، بأن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف والمخابرات المصرية يجريان اتصالات مع جميع الأطراف في محاولة لاستعادة الهدوء في غزة.

يشار إلى مدينة عسقلان المحتلة أعلنت فتح الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة خشية من صواريخ المقاومة الفلسطينية، فيما قررت الغاء جميع الأنشطة والفعاليات الشعبية في المراكز المجتمعية والقاعة الثقافية.

وأعدمت قوات الاحتلال الشاب الناعم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ونكَّلت بجثمانه الطاهر عبر “جرافة عسكرية” في مشهد مؤلم يدلل على الاجرام الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

المصدر: فلسطين اليوم