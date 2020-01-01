تنسيقيات المسلحين: الطيران السوري و الروسي استهدفوا مواقع للاحتلال التركي

جهينة نيوز:

ذكرت تنسيقيات المسلحين في ادلب ان الطيران الحربي السوري و الروسي استهدفوا مواقع لقوات الاحتلال التركي في محافظة ادلب.

و ذكر المرصد السوري للمسلحين و الذي مقره بريطانيا أن الطائرات الحربية السورية والروسية استهدفت اليوم 4 مرات مواقع القوات التركية في كل من معسكر المسطومة ومنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وقرية شير مغار بريف حماه الشمالي الغربي، الامر الذي ادى الى وقوع جرحى في صفوف الجنود الأتراك، بحسب "المرصد السوري للمسلحين ".

هذا و لم يصدر اي بيان رسمي من من سوريا او روسيا حول الانباء.

و يذكر انه من الصعب التمييز بين قوات الاحتلال التركي و تنظيم جبهة النصرة الارهابية بسبب الزي العسكري الموحد و استعمال ذات الآليات العسكرية التي تزود بها تركيا الجماعات الارهابية.