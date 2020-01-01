موقع امريكي يقدم 23 معلومة عن الجيشين السوري والتركي

جهينة نيوز:

أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، مقارنة بين الجيشين، السوري، الذي يحتل المرتبة رقم 55 عالميا، والتركي، الذي يحتل المرتبة رقم 11 بين أقوى 138 جيشا في العالم و ذلك بحسب تصنيف الموقع الامريكي الذي لم يشير الى القدرات الصاروخية السورية حيث تتميز العقيدة العسكرية السورية خصوصاً و عقيدة محور المقاومة عموماً على الصواريخ كبديل للطائرات باهضة الكلفة فيما لم تتم مقارنة الدفاعات الجوية ولا الخبرات القتالية ولم يتم الاشارة للمضادات البحرية و بشكل خاص منظومات ساحل بحر.

و بحسب ما ذكرت سبوتنك يعتمد الموقع في تصنيف قوة الجيوش، على العديد من العوامل، التي تشمل المساحة الجغرافية، وعدد سكان الدولة، إضافة إلى عدد القوات العاملة في الجيش، وعتاده العسكري.

وفيما يلي 23 نقطة تشمل المقارنة بين الجيشين التركي والسوري، بحسب ما أورده الموقع الأمريكي، المتخصص في رصد تسليح الجيوش حول العالم:

1- عدد سكان تركيا 81.2 نسمة، بينما عدد سكان سوريا 19.4 مليون نسمة.

2- القوة البشرية المتاحة للعمل في تركيا 41.8 مليون نسمة، مقابل 12.4 مليون نسمة.

3- يصلح للخدمة العسكرية في تركيا 35 مليون نسمة، مقابل 10.7 مليون نسمة في سوريا.

4- يصل إلى سن التجنيد سنويا في تركيا 1.4 مليون نسمة، مقابل 535 ألف في سوريا.

5- يتكون الجيش التركي من 355 ألف فرد، إضافة إلى 380 في قوات الاحتياط، مقابل 142 ألف جندي في الجيش السوري.

6- ميزانية الدفاع التركية 19 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار ميزانية الجيش السوري.

7- الدين الخارجي لتركيا 452.4 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار الدين الخارجي لسوريا.

8- احتياطي العملات الأجنبية 107.7 مليار دولار، مقابل 407.3 مليون دولار، في سوريا.

9- عدد طائرات الجيش التركي 1055 طائرة، مقابل 456 طائرة سورية.

10- يمتلك الجيش التركي 206 مقاتلة، مقابل 199 للجيش السوري.

11- يمتلك الجيش التركي 80 طائرة نقل عسكري و276 طائرة تدريب، مقابل 5 طائرة نقل عسكري و67 طائرة تدريب تابعة للجيش السوري.

12- عدد مروحيات الجيش التركي 497 مقابل 165 للجيش السوري.

13- يمتلك الجيش التركي 100 طائرة هجومية، مقابل 27 طائرة للجيش السوري.

14- يمتلك الجيش التركي 2622 دبابة، مقابل 4135 دبابة للجيش السوري.

15- يمتلك الجيش التركي أكثر من 8700 مركبة مدرعة، مقابل 5300 مدرعة للجيش السوري.

16- مدفعية الميدان في الجيش التركي 1260 مدفع، مقابل 2550 مدفع في الجيش السوري.

17- راجمات الصواريخ التركية 438، مقابل 750 في الجيش السوري.

18- الأسطول التركي يتكون من 149 سفينة حربية، مقابل 56 سفينة في الجيش السوري، ولا يملك أي منهما حاملات طائرات.

19- ويقول الموقع إن تركيا تمتلك 12 غواصة، بينما لا يمتلك الجيش السوري غواصات.

20- يمتلك الجيش التركي 16 فرقاطة، و10 كورفيت، مقابل فرقاطتين للأسطول السوري.

21- يوجد في تركيا 10 موانئ كبرى، مقابل 3 موانئ في سوريا.

22- تنتج تركيا 245 ألف برميل نفط يوميا، مقابل 14 ألف برميل في سوريا.

23- مساحة تركيا 783.5 ألف كيلومترا مربعا، ومساحة سوريا 185 ألف كيلومترا.