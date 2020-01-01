وحدات من الجيش تحرر قريتي الشيخ دامس وحنتوتين بريف إدلب الجنوبي

جهينة نيوز:

حررت وحدات من الجيش العربي السوري قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

و تابعت وحدات من الجيش عملياتها المركزة على محاور تحرك التنظيمات الإرهابية وحررت قريتي الشيخ دامس وحنتوتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد أن دمرت آخر تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم ولاحقت فلولهم المندحرة باتجاه بلدتي كفرسجنة ومعرزيتا.

و أسفرت العملية العسكرية على هذا المحور عن تدمير 3 عربات للإرهابيين ومصادرة ذخائر وعتاد كانت بحوزتهم.

و في وقت سابق اليوم بأن رصدت وحدات من الجيش تحرك مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية فيه بمحيط بلدتى كفرنبل ومعرزيتا وقرية الفطيرة إلى الجنوب الغربي من معرة النعمان وتعاملت معهم برمايات مدفعية وصليات صاروخية أدت إلى قطع طرق إمداد الإرهابيين وتدمير تحصينات وأوكار لهم.