روحاني: ما تعانيه المنطقة من أزمات ناجم عن التدخلات الأمريكية غير الشرعية

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المشاكل والأزمات التي تعاني منها المنطقة ناجمة عن التدخلات الأمريكية الخاطئة وغير الشرعية.

وقال روحاني خلال استقباله اليوم في طهران وزير الخارجية النمساوي الكساندر شالنبرغ إن “الحظر والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تمثل إرهاباً اقتصادياً.. ولكنها تشبه فيروس كورونا الجديد الخوف منها أكبر من حقيقتها”.

وشدد روحاني على ضرورة قيام دول المنطقة بالتعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار فيها معتبراً أن الحفاظ على الاتفاق النووي ما زال ممكناً وخصوصاً أنه لا يتعلق بإيران وأوروبا ودول الخمسة زائد واحد بل يمكن أن يكون مؤثراً على أمن وسلام المنطقة والعالم.

من جهة ثانية أصدر الرئيس روحاني مرسوماً بتشكيل لجنة وطنية لاحتواء فيروس كورونا في البلاد تضم وزراء الصحة والعلاج والتعليم الطبي والداخلية والطرق والتربية والتعليم والعلوم والتراث الثقافي والثقافة إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس النيابة العامة ورئيس منظمة التخطيط والموازنة ورئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون ورئيس منظمة الحج والزيارة والمتحدث باسم الحكومة وقائد قوى الأمن الداخلي في إيران.

وطلب روحاني من وزير الصحة عقد اجتماعات للجنة وتوظيف طاقات الجهات المعنية في سياق عملية الحد من تفشي عدوى فيروس كورونا والسيطرة عليه في أسرع وقت مشدداً على ضرورة وضع برامج ميدانية وإجراء دراسات دقيقة لتوفير خدمات صحية وعلاجية ودوائية ووضع خطط إعلامية وتوعوية مناسبة وغيرها من الإجراءات الضرورية وتوظيف كافة الطاقات لدى الجهات ذات الصلة بهدف الحد من تفشي المرض.