9 فوائد للجسم عند تناول الليمون الأسود (اللومي)

جهينة نيوز:

لا يعلم العديد من الأشخاص ما هو الليمون الأسود؟، ولكن الليمون الأسود يعد من أقوى الأطعمة التي تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات كما تعالج أمراض كثيرة.

و يذكر بأن الليمون الاسود هو الليمون المجفف و الذي يسمى في سورية (اللومي).

ووفقًا لموقع “steemit” إليكم أهم فوائد الليمون الأسود..

1- يساهم تناول الليمون الأسود في علاج الإصابة بالإسهال والمشاكل الهضمية المختلفة.

2- يساعد في تنظيم الجهاز الهضمي والحماية من الإصابة بالإمساك.

3- يعمل على تعقيم الجسم وتنظيفه من السموم عن طريق محاربة البكتيريا والأوساخ بالجسم وإخراجها منه.

4- يحتوي الليمون الأسود على فيتامين سي الذي يقوي من عمل الجهاز المناعي.

5- يحتوي الليمون الأسود على المعادن والفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين ب، وفيتامين د، حمض الفوليك، الأحماض الأمينية، الكالسيوم، الحديد، المغنسيوم، الفسفور، فيتامين سي.8

6- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي التي تتمثل في الامساك والغازات المزعجة.

7- تناول الليمون الأسود يعالج عسر الهضم وتسهيل عملية الهضم ومروره في الأمعاء.

8- يساعد الليمون الأسود في تطهير الطحال والمعدة والكبد وحمايتهم من الإصابة بالالتهابات.

9- يعمل الليمون الأسود على حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم بمختلف المناطق بالجسم مثل الأرداف ودهون الكرش.

و اما طريقة التحضير بحسب موقع ويب طب فهي كالتالي:

إذا وبما أن له لليمون الأسود العديد من الفوائد الصحية، فإن الكثيرين يقومون بتحضير الشاي الخاص بهن أنت بحاجة إلى:

ثلاث حبات من الليمون الأسود

كوبان من الماء

عسل.

أما خطوات التحضير فتشمل:

افتح حبات الليمون الأسود وضعها في وعاء ثم أضف لها الماء

اترك الماء يغلي ثم اتركه بعيدًا عن النار حتى يبرد قليلًا

قم بتصفية الشاي وإضافة الليمون إليه قبل تناوله.