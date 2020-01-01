9 فوائد للجسم عند تناول الليمون الأسود (اللومي)

الأحد, 23 شباط 2020 الساعة 18:19 | منوعات, صحة

9 فوائد للجسم عند تناول الليمون الأسود (اللومي)

جهينة نيوز:

لا يعلم العديد من الأشخاص ما هو الليمون الأسود؟، ولكن الليمون الأسود يعد من أقوى الأطعمة التي تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات كما تعالج أمراض كثيرة.

و يذكر بأن الليمون الاسود هو الليمون المجفف و الذي يسمى في سورية (اللومي).

ووفقًا لموقع “steemit” إليكم أهم فوائد الليمون الأسود..

1- يساهم تناول الليمون الأسود في علاج الإصابة بالإسهال والمشاكل الهضمية المختلفة.

2- يساعد في تنظيم الجهاز الهضمي والحماية من الإصابة بالإمساك.

3- يعمل على تعقيم الجسم وتنظيفه من السموم عن طريق محاربة البكتيريا والأوساخ بالجسم وإخراجها منه.

4- يحتوي الليمون الأسود على فيتامين سي الذي يقوي من عمل الجهاز المناعي.

5- يحتوي الليمون الأسود على المعادن والفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين ب، وفيتامين د، حمض الفوليك، الأحماض الأمينية، الكالسيوم، الحديد، المغنسيوم، الفسفور، فيتامين سي.8

6- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي التي تتمثل في الامساك والغازات المزعجة.

7- تناول الليمون الأسود يعالج عسر الهضم وتسهيل عملية الهضم ومروره في الأمعاء.

8- يساعد الليمون الأسود في تطهير الطحال والمعدة والكبد وحمايتهم من الإصابة بالالتهابات.

9- يعمل الليمون الأسود على حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم بمختلف المناطق بالجسم مثل الأرداف ودهون الكرش.

و اما طريقة التحضير بحسب موقع ويب طب فهي كالتالي:

إذا وبما أن له لليمون الأسود العديد من الفوائد الصحية، فإن الكثيرين يقومون بتحضير الشاي الخاص بهن أنت بحاجة إلى:

ثلاث حبات من الليمون الأسود

كوبان من الماء

عسل.

أما خطوات التحضير فتشمل:

افتح حبات الليمون الأسود وضعها في وعاء ثم أضف لها الماء

اترك الماء يغلي ثم اتركه بعيدًا عن النار حتى يبرد قليلًا

قم بتصفية الشاي وإضافة الليمون إليه قبل تناوله.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا