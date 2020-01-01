9 فوائد للجسم عند تناول الليمون الأسود (اللومي)

جهينة نيوز:
لا يعلم العديد من الأشخاص ما هو الليمون الأسود؟، ولكن الليمون الأسود يعد من أقوى الأطعمة التي تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات كما تعالج أمراض كثيرة.
و يذكر بأن الليمون الاسود هو الليمون المجفف و الذي يسمى في سورية (اللومي).
ووفقًا لموقع “steemit” إليكم أهم فوائد الليمون الأسود..
1- يساهم تناول الليمون الأسود في علاج الإصابة بالإسهال والمشاكل الهضمية المختلفة.
2- يساعد في تنظيم الجهاز الهضمي والحماية من الإصابة بالإمساك.
3- يعمل على تعقيم الجسم وتنظيفه من السموم عن طريق محاربة البكتيريا والأوساخ بالجسم وإخراجها منه.
4- يحتوي الليمون الأسود على فيتامين سي الذي يقوي من عمل الجهاز المناعي.
5- يحتوي الليمون الأسود على المعادن والفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين ب، وفيتامين د، حمض الفوليك، الأحماض الأمينية، الكالسيوم، الحديد، المغنسيوم، الفسفور، فيتامين سي.8
6- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي التي تتمثل في الامساك والغازات المزعجة.
7- تناول الليمون الأسود يعالج عسر الهضم وتسهيل عملية الهضم ومروره في الأمعاء.
8- يساعد الليمون الأسود في تطهير الطحال والمعدة والكبد وحمايتهم من الإصابة بالالتهابات.
9- يعمل الليمون الأسود على حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم بمختلف المناطق بالجسم مثل الأرداف ودهون الكرش.
و اما طريقة التحضير بحسب موقع ويب طب فهي كالتالي:
إذا وبما أن له لليمون الأسود العديد من الفوائد الصحية، فإن الكثيرين يقومون بتحضير الشاي الخاص بهن أنت بحاجة إلى:
ثلاث حبات من الليمون الأسود
كوبان من الماء
عسل.
أما خطوات التحضير فتشمل:
افتح حبات الليمون الأسود وضعها في وعاء ثم أضف لها الماء
اترك الماء يغلي ثم اتركه بعيدًا عن النار حتى يبرد قليلًا
قم بتصفية الشاي وإضافة الليمون إليه قبل تناوله.