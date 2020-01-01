الكرملين: الجانب التركي لم يف بالتزاماته بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب

جهينة نيوز:

جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تأكيده أن النظام التركي لم يف بالتزاماته بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله اليوم إن “الجانب التركي لم يف بالتزاماته بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب” مشيراً إلى أن الإرهابيين المنتشرين فيها يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جداً.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي أمس الأول مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة سورية وسلامة أراضيها معربا عن قلقه البالغ إزاء استمرار اعتداءات الإرهابيين في محافظة إدلب فيما حذرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق النظام التركي من مغبة دعم اعتداءات الإرهابيين في إدلب والاستمرار في إطلاق التصريحات الاستفزازية حول الوضع فيها.