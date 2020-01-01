هذا الحكم لم يتحمل سقوط لاعبة في مصيدة التسلل

جهينة نيوز:

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو طريفاً لأحد حكام التماس خلال قيادته لإحدى مباريات السيدات.

وظهر حكم التماس في إحدى اللقطات، وهو يسلم الكرة لإحدى اللاعبات لتنفيذ ضربة ركنية، وبعدما لاحظ أن اللاعبة توجد في موقف تسلل بعد تنفيذها الركنية، طلب منها تصحيح وضعها بسرعة قبل استلامها الكرة، لكنها ظلت في مكانها تنتظر الكرة، وعندما وصلتها، لم يتحمل الحكم مشاهدة الموقف، حيث غطى وجهه بيده قبل أن يرفع الراية ويعلن عن حالة التسلل، ولم يتسن تحديد طرفي تلك المباراة ومكان إجرائها.