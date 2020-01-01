غوغل تحذف 600 تطبيق من متجرها الإلكتروني

الأحد, 23 شباط 2020 الساعة 16:29 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

غوغل تحذف 600 تطبيق من متجرها الإلكتروني

جهينة نيوز:

حظرت شركة "غوغل" الأمريكية عددا من الإعلانات المخالفة للقواعد والتي كانت منتشرة حتى على تطبيقات لايتم استخدامها، كما حظرت عددا من محركات البحث التي تستخدم هذه الإعلانات.

وذكرت "غوغل" في بيان لها على الإنترنت أنها حذفت 600 تطبيق من متجرها الإلكتروني بسبب هذه القاعدة.

مؤكدة أن سبب الحذف يعود لأسباب تتعلق بسياسة الشركة بشأن الإعلانات، كما تم حظرهم على منصات مثل "آد موب" و"آد مانيجر" التابعتين للشركة.

وبحسب الشركة فإنها تصنف الإعلانات المزعجة بأنها تلك التي تظهر للمستخدمين بطرق غير متوقعة بما في ذلك التي تتداخل في أو تؤثر على قابلية وظائف الجهاز للاستخدام.

ومن هذه الحالات عندما يجري المستخدم اتصالا هاتفيا بشخص آخر فتظهر بشكل غير متوقع نافذة إعلان مرتبط بأحد التطبيقات، بحسب ما نشر موقع "الأهرام".


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