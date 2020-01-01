المركزي الايراني يتعهد باعادة الاستقرار لسوق الصرف

جهينة نيوز:

أكد محافظ البنك المركزي الايراني أن البنك سيعيد الاستقرار اللازم لسوق الصرف بعد ما أعتبر أنه ثمة محاولات للمضاربين بتوجيه صدمة للسوق.

واوضح عبدالناصر همتي على صفحته بالانستغرام اليوم الاحد، بأن مجموعة من الاشخاص يحاولون إشاعة اجواء نفسية من عدم الاستقرار والاعلان عبر الاجواء الافتراضية (الانترنت) عن اسعار غير حقيقية ولا تداولية في اطار استراتيجة الضغوط القصوى الاميركية ضد ايران.

واضاف أن هذه المجموعة تسعى لاستكمال هذه التوجهات، وضرب استقرار السوق منها سوق الصرف.

وأشار الى أن البنك المركزي لايتعامل انفعاليا مع تقلبات السوق، بل يتعامل مع هذه الحالات بمقاربة اساسية عبر توظيف الامكانيات والمقاربات الناجعة والمجربة على مدى الشهور، بجانب اعتماد التريث والتدبير، حيث سيبذل الجهود لاحباط محاولات المضاربين الرامين لتوجيه صدمة لسوق الصرف، وسيتخذ البنك الاجراءات اللازمة لاعادة الاستقرار لسعر الصرف.

يذكر أن سوق الصرف الحرة شهد ارتفاعا نسبيا في اليومين الماضيين عقب اعلان مجموعة العمال المالي الدولية (FATF)، اعادة ايران بما يسمى القائمة السوداء، فيما لايزال البنك المركزي الايراني يطرح السعر الرسمي للدولار الاميركي عند 42 الف ريال لتغطية واردات السلع الاساسية.

وكالة فارس