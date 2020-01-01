"المبدئي" يهيمن على النتائج والخامنئي يشكر الشعب على اجتيازه اختبار الانتخابات بنجاح

جهينة نيوز:

تشير أحدث نتائج فرز الأصوات للانتخابات البرلمانية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هيمنة التيار المبدئي على 81 بالمائة من مقاعد مجلس الشورى الإسلامي.

وأعرب قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي عن شكره وتقديره للشعب الإيراني بعد اجتيازه بنجاح اختبار الانتخابات الكبير وإفشاله لمخططات الأعداء وحملاتهم الإعلامية الشاملة، مؤكداً أن على الجميع أن يكونوا يقظين وجاهزين لتوجيه الضربة المضادة للعدو الذي يحاول توجيه ضرباته إلى جميع أركان البلاد.

وأشار خامنئي، صباح اليوم، إلى الأجواء السلبية الواسعة التي أثارتها الآلة الإعلامية الأجنبية للحيلولة دون مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات، موضحاً أنّ هذه الحملات بدأت قبل أشهر عدّة من الانتخابات وتزايدت مع قرب العملية الانتخابية، كما استغلت خلال اليومين الأخيرين موضوع فيروس كورونا لصرف الشعب عن المشاركة في الاقتراع، لأنّ عداء الأعداء للشعب الإيراني لم يقتصر على الميادين الاقتصادية والثقافية والعقائدية، بل يمتد هذا العداء إلى الانتخابات التي يقيمها الشعب الإيراني.

وتعد الانتخابات ومنها البرلمانية قضية مهمة جداً حظيت على الدوام بمشاركة جماهيرية واسعة في إيران لاختيار النواب الذين بإمكانهم تمثيلهم في مسار سن القوانين ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومن الملاحظ أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية تعد من أعلى المستويات في دول العالم، وكانت أعلى نسبة من المشاركة هي الخامسة في العام 1996 بنسبة 71.1 وأدناها هي السابعة في العام 2004 ، وبلغ معدل المشاركة في الدورات العشر السابقة هو 60.53 بالمائة.