بنظام الإتاوة.. مزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر

جهينة نيوز:

قال مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، اليوم، إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من آذار المقبل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات صحفية: سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام "البلوكات" على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

وسيتم طرح المزايدة بنظام الإتاوة والضرائب وحصة للحكومة، ومن المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب، لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حالياً في منجم السكري بالصحراء الشرقية والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن