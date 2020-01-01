نقابة عمال مرفأ طرطوس تنفي طرد عمال من قبل الشركة الروسية المشغلة له

جهينة نيوز:

علق مصدر مسؤول في شركة المرفأ طرطوس مستغربا ما نشر عن التخلي عن عمال المرفأ قائلاً: إنه لا أساس لها من الصحة مؤكداً أن العقد المبرم مع الشركة والمصادق عليه بالقانون رقم 16 تاريخ 17-6-2019 ينص على الحفاظ على العمال جميعهم كما أن محضر الاتفاق الجاري مع الشركة بمشاركة النقابة تضمن ذلك.

بدوره اكد رئيس النقابة فؤاد حربا لصحيفة الوطن في تنويه أصدره باسم النقابة عدم صحة ما نشر حيث قال: إن نقابة النقل البحري والجوي في مرفأ طرطوس تنفي جملة وتفصيلاً ما تناقلته بعض صفحات التواصل المغرضة حول طرد العمال في الشركة العامة لمرفأ طرطوس من قبل الشركة الروسية المستثمرة مؤكداً أن لا صحة لهذا الخبر.

وأضاف حربا: «موضوع العمال والعقود التي ستبرم معهم من قبل الشركة الروسية المستثمرة STG في مراحله الأخيرة من المفاوضات ونحن بصفتنا ممثلين عن العمال في المرفأ نقوم بالتفاوض مع الشركة الروسية باسم العمال لضمان جميع حقوقهم» وإن العمل يتم بتنسيق يومي مع اتحاد عمال محافظة طرطوس، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري الذي يتابع بشكل يومي المفاوضات لضمان جميع حقوق العمال في المرفأ.

وتوجه رئيس النقابة إلى العمال محذراً من الانجرار وراء الشائعات مختتماً بالقول: «إخوتنا العمال ندعوكم إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي هدفها تشويه صورة الأصدقاء وإثارة البلبلة في صفوفكم».