جرافة الاحتلال تنكل بجثة فلسطيني خان يونس وقواته تعتقل طفلاً في قلقيلية

جهينة نيوز:

استشهد شاب وأصيب 3 آخرين، صباح اليوم الأحد، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقذيفة مدفعية صوب المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوغلت جرافة عسكرية إسرائيلية لعشرات الأمتار واحتجزت جثمان شاب فلسطيني أصيب بالقصف الإسرائيلي ونكّلت به، وحاول عدد من المزارعين الوصول للشهيد ونقله لكن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر صوبهم.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة إثنين من المواطنين بالرصاص شرق خان يونس نقلا على إثرها للمستشفى الأوربي لتلقي العلاج.

وجدد جيش الاحتلال إطلاق النار صوب كل من يقترب من الحدود ومنع سيارات الإسعاف من الوصول.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، 7 مواطنين خلال مداهمات متفرقة بالضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أحمد سميح لباط (13 عاماً) من قلقيلية، كما اعتقلت، أحمد جمال العمور وقصي محمود العمور بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، واعتقل الاحتلال 4 فتية من العيسوية وهم: وسيم نايف عبيد، ومحمود سعدي الرجبي، ويونس سفيان عبيد ويزن أمجد عبيد.