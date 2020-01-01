حسين الجسمي ينقذ أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

جهينة نيوز:

أنقذ الفنان الإماراتي حسين الجسمي مواطنته المطربة أحلام من التعرض لموقف محرج أمام الآلاف.

وأظهر مقطع فيديو نشره برنامج "ET بالعربي" عبر حسابه على إنستغرام، الموقف المحرج الذي تعرضت له الفنانة أحلام، بعدما كادت أن تنزلق على المسرح.

وجاء ذلك الموقف خلال افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويظهر في المقطع الفنانة أحلام وحسين الجسمي ممسكا بيدها، بعدما شاركا في أوبريت "من التراب إلى السحاب" بمشاركة الفنان السعودي المخضرم، محمد عبده.

ولكن الفنانة أحلام، كادت أن تنزلق على المسرح أمام الآلاف، لولا أن حسين الجسمي أنقذها من ذلك الموقف المحرج.

وتجرى فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في الفترة من 20 إلى 28 شباط الجاري.

ويضم المهرجان على مدار ثمانية أيام متواصلة سلسلة من العروض الفنية والمسرحية والموسيقية والتشكيلية والأدائية القادمة من مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى فنون شعبية من دولة الإمارات.

كما يستضيف المهرجان عددا كبيرا من نجوم التمثيل والغناء والفنون الأدائية، حيث يحل أكثر من 600 نجم عربي وأجنبي ضيوفا على المهرجان، من 60 دولة عربية وأجنبية.