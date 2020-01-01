زيدان: تمنيت أن تكون صيغة أي بيان لأي مرشح منطلقة من مواد قانون النقابة

جهينة نيوز:

كتب الفنان والمخرج أيمن زيدان تعقيباً على انتخابات النقابة وقال فيه: أريد أن أوضح نقطة أساسية وهي أنّ إصدار البيانات وخطط العمل أمر جيد وضروري للحلم بصناعة مستقبل أفضل للعمل النقابي شريطة الإشارة إلى مواد قانون النقابة التي تتيح لهذه البيانات إمكانية التحقق.. كنت أرغب أن ينطلق كل بند من هذه التطلعات مستنداً إلى مادة في قانون النقابة تتيح لهذا البند أن يكتسب شرعية المطالبة به.

وأضاف زيدان: على سبيل المثال حين رغب البعض أن تتحول النقابة إلى جهة إنتاجية أو أن تستثمر من مقدراتها المالية في الإنتاج هل يدركون ماهي الضوابط التي تحكم الاستثمار بالمال العام؟ يوماً ما ومع مطلع السبعينات أنتجت النقابة للمرة اليتيمة فيلم "المطلوب رجل واحد" ودخلت بعدها في فضاء الرقابة والمساءلة المالية.

وتساءل زيدان: هل النقابة جهة تشغيل أم جهة حماية حقوق ووضع ضوابط؟ مضيفاً: باختصار كنت أود أن تكون صيغة أي بيان لأي مرشح منطلقة بوضوح من مواد القانون الذي ينظم الآن عمل النقابة، بمعنى أنه استناداً للمادة كذا سأسعى لتحقيق...

وتابع زيدان: أسوق هذه الملاحظة كي نعرف جميعاً أن مشكلات العمل النقابي وحلها وتطوير أساليب عملها ليس مرتبطاً فقط بالأشخاص بل أيضاً بمنظومة القوانين المحددة لهذا الطموح.. الدعوة للتغيير مشروعة، لكن لاتتوقف عند تغيير الوجوه فقط بل تطوير القوانين المعمول بها وعلى رأسها السعي إلى فصل النقابة إلى نقابتين على الأقل حسب اختصاصات هيئاتها العامة، ومن ثم البحث في تفاصيل مواد القانون للسعي إلى إلغاء كل مايعيق أو يمتلك التباس التفسير