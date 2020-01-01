ادّعاء ضد شقيق أمير قطر باغتصاب صديقة حارسه بعد تعنيفها

جهينة نيوز:

أعلن أمريكي عمل في السابق ممرضاً شخصياً لشقيق الأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة وقدم دعوى قضائية ضده أن صديقته تعرضت لاعتداء وحشي واغتصبت داخل منزلهما في كاليفورنيا.

وادّعى الممرض ماثيو أليندي (38 عاماً)، في حديث إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه "عثر في 14 كانون الثاني الماضي على صديقته، آبي هان، (42 عاماً) في غرفة النوم بشقتهما في باسادينا، إحدى ضواحي مدينة لوس أنجلوس، وهي كانت في حالة حرجة إثر تعرضها للضرب بشكل وحشي، وكانت جدران الغرفة مضرجة بدمائها، بحسب قوله.

وذكرت " ديلي ميل" أنه تم نقل المرأة التي تعمل محاسباً إلى قسم عناية مركزة في أحد المستشفيات، في حالة غيبوبة، حيث حذّر الأطباء والدتها المقيمة في نيوجيرسي من أن ابنتها ربما ستفارق الحياة في غضون ساعات، لكنها نجت وخرجت من الغيبوبة بعد يومين وغادرت المستشفى بعد أسبوعين لمواصلة تلقي العلاج في منزلها.

وتشير الصحيفة إلى أن الإصابات التي تعرضت لها المرأة وفحوصات الحمض النووي إلى تعرضها للاغتصاب، لكنّها لا تتذكر أي شيء حصل في يوم الحادث.

وتقول أليندي لـ"ديلي ميل" أن هذا الحادث الوحشي قد يكون مرتبطاً بالدعوى القضائية بقيمة 34 مليون دولار التي قدمها إلى محكمة أمريكية ضد شقيق أمير قطر بالتعاون مع حارس الشيخ الشخصي السابق ماثيو بيتارد.

وادّعى أليندي الذي استأجره الأمير خالد في عام 2017 لمتابعة حالته الصحية في الدعوى أنه كان يجبر على العمل من 20 حتى 36 ساعة من دون التوقف ومن دون عطلة ومُنع من مغادرة قصر الشيخ في الدوحة، واحتجز هناك مدّة شهرين بعد أن حاول الهروب، قبل أن يسمح له بالعودة إلى الولايات المتحدة عام 2018.

من جانبه، زعم بيتارد الذي استأجره شقيق الأمير عام 2017 أن موكله السابق، أثناء وجودهما في الولايات المتحدة، طلب منه قتل دائن له وامرأة من محيطه كان يعتقد أنها على التواصل مع شخص في السعودية، مصراً على أنه، بعد الاستقالة، تلقى تهديدات بالقتل من قبل موكله السابق.

بدورها، صرح الضابط في الشرطة، جيسي كاريليو، للصحيفة غياب أي أدلة تثبت تورط شقيق الأمير القطري في الحادث، لكن الشرطة تحقق في ادعاءات الممرض، مشيراً إلى عدم سرقة أي شيء من الشقة، بما في ذلك مجوهرات بقيمة 10 ألف دولار ومبلغ مالي ملموس.

من جانبها، أعلنت محامية الممرض، ريبيكا كاستانيدا، أن مكتب التحقيقات الفدرالي FBI يحقق أيضاً في الحادث.