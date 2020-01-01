رمايات مدفعية وصاروخية على أوكار ومحاور تسلل إرهابيي “النصرة” بريف معرة النعمان الجنوبي

جهينة نيوز:

نفذت وحدات الجيش العربي السوري ضربات صاروخية ومدفعية على تحصينات ومحاور تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” في عمق انتشارها في عدد من قرى وبلدات ريف منطقة معرة النعمان الجنوبي بإدلب.

وأفادت سانا بأن وحدات من الجيش رصدت تحرك مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت رايته في محيط بلدتي كفرنبل ومعرزيتا وقرية الفطيرة إلى الجنوب الغربي من معرة النعمان وتعاملت معهم برمايات مدفعية وصليات صاروخية أدت إلى قطع طرق إمداد الإرهابيين وتدمير تحصينات وأوكار لهم.

وخلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية فيما تبقى من مناطق انتشارها بريف بإدلب قضت وحدات الجيش أمس على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم مقراً لمتزعميهم وآليات وعتاداً حربياً في بلدات دير سنبل وجوزف وسفوهن وكفرعويد وكنصفرة واحسم وبينين والفطيرة والبارة وسرجة بمنطقة جبل الزاوية والمسطومة وكفرنبل وحاس وبسقلا بريف إدلب الجنوبي.