مواطنو هذه الدولة العربية يمكنهم زيارة روسيا بلا تأشيرة اعتبارا من اليوم! ‏

جهينة نيوز:

دخلت اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول (فيزا) بين روسيا وقطر حيز التنفيذ اليوم الأحد حيث بات بإمكان المواطنين القطريين دخول روسيا بدون تأشيرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول، الموقعة من قبل روسيا وقطر في 27 كانون الاول الماضي، سوف تدخل حيز التنفيذ في 23 شباط الجاري.

وكانت قطر قد ألغت سنة 2017 تأشيرة الدخول المواطنين الروس إلى أراضيها.

وتنص الاتفاقية على أن المواطنين الروس والقطريين الذين لا ينوون القيام بأنشطة عمل أو الدراسة أو الإقامة على أراضي الدولة بإمكانهم الإقامة مدة لا تتجاوز 90 يوما متواصلة، كما لا يمكن أن تكون المدة الإجمالية لوجود المواطنين في أراضي الدولة الأخرى أكثر من 90 يوما خلال كل فترة من 180 يوما.

المصدر: نوفوستي